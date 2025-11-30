Делегация Украины начала встречу с представителями США

Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию буквально за день до переговоров. В документе подчеркивается, что Умеров возглавит украинскую сторону на переговорах с США, другими международными партнерами и представителями России, где планируют обсуждать условия «справедливого и устойчивого мира».