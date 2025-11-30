Делегация Украины начала встречу с представителями США

Украинская делегация в Соединенных Штатах начала встречу с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. На встрече обсудят вопросы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию.
— В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения достойного мира, — написал Умеров в своем блоге.
По его словам, чиновник также находится на постоянной связи с президентом страны Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитается перед ним.
Позже Умеров удалил публикацию, но спустя час выложил ее повторно, передают «Известия».
Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию буквально за день до переговоров. В документе подчеркивается, что Умеров возглавит украинскую сторону на переговорах с США, другими международными партнерами и представителями России, где планируют обсуждать условия «справедливого и устойчивого мира».