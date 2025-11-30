101-летняя тяжелоатлетка рассказала о секретах своего долголетия

101-летняя жительница Испании Иньякси Ласа стала знаменитостью благодаря своему увлечению силовыми тренировками. Она рассказала, что начала заниматься бодибилдингом в возрасте 94 лет.
Всё началось с того, что её сиделка получила травму и передала Ласе свой абонемент в спортзал. Хотя до этого она уже вела активный образ жизни, много ходила пешком и занималась на велотренажёре, именно поход в тренажёрный зал стал переломным моментом.
«Если честно, это было лучшее решение в моей жизни», — приводит её слова издание What’s the Jam.
Сначала ей помогали два инструктора, но со временем Иньякси начала выполнять упражнения самостоятельно. Сегодня она поднимает штанги, работает с блинами и использует тренажёры, уделяя занятиям по два часа ежедневно. По её словам, именно физическая активность и силовые упражнения — главный секрет её долголетия. Кроме этого, она придерживается принципам здорового питания. В рационе женщины много овощей и оливкового масла, так как она живёт в сельской местности.
Помогает ей в тренировках 63-летний сын, который также завёл для неё аккаунт в социальных сетях. Там Ласа быстро набрала популярность, у неё уже более 100 тысяч подписчиков, которые следят за её жизнью и тренировками.
Отвечая на вопрос о совете молодёжи, долгожительница сказала:
«Главное — иметь цель, какой бы маленькой она ни казалась. Необходима мотивация, чтобы каждое утро вставать с кровати и что-то делать».
Суд в Узбекистане признал 130-летнюю Хувайдо Умарову старейшей жительницей планеты. Сообщается, что женщина родилась 1 января 1895 года.