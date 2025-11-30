Команда ЛЭТИ стала чемпионом студенческой лиги КВН «Фонтанка» в Петербурге

Победителей финала Студенческой лиги КВН «Фонтанка» определили в Доме молодежи Санкт-Петербурга, сообщили в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города. Развитие КВН в Санкт-Петербурге ведется при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».
Финал собрал четыре сильнейшие сборные, которые в течение вечера боролись за звание лучших в четырех конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный номер» и «Домашнее задание». Их выступления оценивало представительное жюри, в которое вошли продюсеры КВН, известные актеры и медийные личности.
Команда «Ток никому» и сборная «Чипсы после душа» из ГУАП набрали одинаковое количество баллов — по 112. Победитель определился лишь в дополнительном экспресс-конкурсе, где сильнее оказалась команда «Ток никому» студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина). Теперь они получили право выступать в следующем сезоне Центральной лиги КВН «Нева».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.