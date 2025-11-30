Шесть школ искусств в Крыму закупят музыкальные инструменты в 2026 году

Финансовую поддержку по нацпроекту «Семья» на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебников в 2026 году получат шесть детских школ искусств в Крыму. Об этом сообщили в министерстве культуры республики.
Учреждениям выделят 20 млн рублей. На эти средства они смогут закупить новые музыкальные инструменты и оборудование, которые позволят повысить качество обучения.
Ранее, с 2020 по 2024 годы, по нацпроекту «Культура» материально-техническое оснащение было обновлено в 25 детских школах искусств и 2 профессиональных образовательных учреждениях Крыма. В частности, они расположены в Евпатории, Алуште, Керчи, Симферополе, Ялте, Кировском, Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.