Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть школ искусств в Крыму закупят музыкальные инструменты в 2026 году

Учреждениям выделят 20 млн рублей.

Финансовую поддержку по нацпроекту «Семья» на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебников в 2026 году получат шесть детских школ искусств в Крыму. Об этом сообщили в министерстве культуры республики.

Учреждениям выделят 20 млн рублей. На эти средства они смогут закупить новые музыкальные инструменты и оборудование, которые позволят повысить качество обучения.

Ранее, с 2020 по 2024 годы, по нацпроекту «Культура» материально-техническое оснащение было обновлено в 25 детских школах искусств и 2 профессиональных образовательных учреждениях Крыма. В частности, они расположены в Евпатории, Алуште, Керчи, Симферополе, Ялте, Кировском, Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском районах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.