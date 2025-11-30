Ричмонд
В Ростовской области выявили очаг карантинной повилики

Карантин из-за сорняка ввели в Азовском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области на территории в 1,4 га обнаружили очаг повилики. В связи с этим ввели карантин, сообщает управление Россельхознадзора.

На территории, где установлен фитосанитарный контроль, временно запрещено выращивать семена для посева и пасти скот. Почву и грунт нельзя вывозить или брать для набивки парников.

Единственным условием для снятия карантина является исчезновение сорняка, он не должен появляться на выявленной территории в течение трех лет.

