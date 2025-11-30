Ричмонд
Эвелина Бледанс прокомментировала появление «голого» видео с человеком, похожим на Диброва

Видео в интернете, где человек, похожий на Дмитрия Диброва, выходит из машины с обнаженным мужским достоинством, до сих пор обсуждается в тусовке. На недавней вечеринке журналисты спросили актрису Эвелину Бледанс, что она думает по данному поводу? Артистка не стала уходить от вопроса. По её мнению, в этой истории не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Смотрите видеоинтервью Бледанс.

