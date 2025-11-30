В городе Чернушке Прикамья открылся современный Молодежный центр

Открытие обновленного Молодежного центра состоялось в городе Чернушке Пермского края, сообщили в агентстве по делам молодежи. Модернизация объекта проведена в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети».
Центр площадью почти 500 квадратных метров был полностью обновлен. Теперь в нем созданы многофункциональные пространства, оснащенные современным оборудованием и мебелью. В здании расположились Добро. Центр, медиастудия, трансформируемый зал, зона для молодых семей, пространство «Юнармии», кухня и фудкорт. Эти площадки будут использоваться для проведения образовательных, творческих и социальных мероприятий.
На базе центра уже работают несколько объединений: клуб молодых семей «Родные-Любимые», экодвижение «Гуляй-убирай», трудовой отряд «Исток», а также первичное отделение «Движения Первых». Постоянными участниками мероприятий стали около 950 молодых жителей округа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.