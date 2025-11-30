Бронетранспортер International MaxxPro производства Соединенных Штатов, состоящий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен при помощи российского беспилотника. Кадры подрыва западной бронетехники показала «Звезда».
— Американский бронетранспортер стал тлеющей грудой металла на Красноармейском направлении. International MaxxPro спокойно ехал вдоль леса, пока первым ударом его не остановили наши дроноводы, — говорится в публикации.
С помощью еще двух беспилотников российским солдатам удалось уничтожить БТР. Теперь машина не подлежит даже ремонту.
Российская армия на Украине эффективно борется со всеми видами западной бронетехники. Например, в сентябре стало известно, что бойцам в Сумской области удалось обнаружить и уничтожить редкий шведский истребитель танков Stridsvagn (Strv) 103. Эта необычная машина не имеет башни, а вертикальная наводка орудия происходит за счет гидравлической подвески, которая поднимает и опускает заднюю часть установки. Самоходка также стала известна благодаря своему низкому узнаваемому силуэту, который положительно сказывается на маскировке.