Родительское сообщество «Родные-Любимые» включает в себя 250 тысяч семей

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Родительское сообщество «Движения первых» «Родные — Любимые» включает в себя уже более 250 тысяч семей со всех регионов РФ, сообщили в пресс-службе движения.
Всероссийский семейный форум «Родные — любимые» проходит с 28 ноября по 1 декабря в Москве.
«Одна из главных ценностей “Движение первых” — крепкая семья, поэтому развитие родительского сообщества “Движения первых” “Родные — Любимые” для нас особый приоритет. Сегодня оно насчитывает более 250 тысяч семей во всех регионах России и их количество неуклонно растёт. Такое масштабное сообщество требует системной работы. Именно потому мы рассматриваем проведение семейного форума как площадку для выработки конкретных материалов и подходов для регулярной деятельности», — приводятся в сообщении слова председателя правления «Движения первых» Артура Орлова.
В День матери на площадке форума также состоялась встреча-диалог «Путь женщины» с директором Департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой.
В движении отметили, что одними из результатов форума стали создание настольной игры, разработка плана работы родительского сообщества, формирование видеокурса от сообщества «Родные — Любимые» и разработка маршрута семейного туризма.
Семейное сообщество «Родные — Любимые» — флагманский проект «Движения первых». Он реализуются по национальному проекту «Молодёжь и дети» федеральных проектов «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия — страна возможностей».