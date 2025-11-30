Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родительское сообщество «Родные-Любимые» включает в себя 250 тысяч семей

Сообщество «Родные-Любимые» включает в себя 250 тысяч семей со всей России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Родительское сообщество «Движения первых» «Родные — Любимые» включает в себя уже более 250 тысяч семей со всех регионов РФ, сообщили в пресс-службе движения.

Всероссийский семейный форум «Родные — любимые» проходит с 28 ноября по 1 декабря в Москве.

«Одна из главных ценностей “Движение первых” — крепкая семья, поэтому развитие родительского сообщества “Движения первых” “Родные — Любимые” для нас особый приоритет. Сегодня оно насчитывает более 250 тысяч семей во всех регионах России и их количество неуклонно растёт. Такое масштабное сообщество требует системной работы. Именно потому мы рассматриваем проведение семейного форума как площадку для выработки конкретных материалов и подходов для регулярной деятельности», — приводятся в сообщении слова председателя правления «Движения первых» Артура Орлова.

В День матери на площадке форума также состоялась встреча-диалог «Путь женщины» с директором Департамента информации и печати МИД РФ Марией Захаровой.

В движении отметили, что одними из результатов форума стали создание настольной игры, разработка плана работы родительского сообщества, формирование видеокурса от сообщества «Родные — Любимые» и разработка маршрута семейного туризма.

Семейное сообщество «Родные — Любимые» — флагманский проект «Движения первых». Он реализуются по национальному проекту «Молодёжь и дети» федеральных проектов «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия — страна возможностей».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше