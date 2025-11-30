Родительское сообщество «Родные-Любимые» включает в себя 250 тысяч семей

«Одна из главных ценностей “Движение первых” — крепкая семья, поэтому развитие родительского сообщества “Движения первых” “Родные — Любимые” для нас особый приоритет. Сегодня оно насчитывает более 250 тысяч семей во всех регионах России и их количество неуклонно растёт. Такое масштабное сообщество требует системной работы. Именно потому мы рассматриваем проведение семейного форума как площадку для выработки конкретных материалов и подходов для регулярной деятельности», — приводятся в сообщении слова председателя правления «Движения первых» Артура Орлова.