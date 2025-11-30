Врачи рассказали о смертельной опасности бессонницы

«Даже одна ночь без сна может привести к состоянию, которое напоминает похмелье», — отметила специалист в интервью. Ее слова передает «Ридус». По ее словам, человек при этом испытывает усталость, раздражительность и подвергается повышенному риску несчастных случаев и травм.