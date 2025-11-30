Ричмонд
Врачи рассказали о смертельной опасности бессонницы

Продолжительная бессонница увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 45%. Об этом заявила президент Британского общества сна Элли Хэр, подчеркнувшая негативное влияние даже одной бессонной ночи на здоровье человека.

Продолжительная бессонница увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 45%. Об этом заявила президент Британского общества сна Элли Хэр, подчеркнувшая негативное влияние даже одной бессонной ночи на здоровье человека.

«Даже одна ночь без сна может привести к состоянию, которое напоминает похмелье», — отметила специалист в интервью. Ее слова передает «Ридус». По ее словам, человек при этом испытывает усталость, раздражительность и подвергается повышенному риску несчастных случаев и травм.

Хронические проблемы со сном также способствуют развитию серьезных заболеваний, включая диабет второго типа и гипертонию. Эксперт добавила, что бессонница может становиться причиной социальных проблем, таких как разводы и потеря работы.