Бизнес Нижегородской области показал свою продукцию на Дне поставщика РЖД

«Дни поставщика — это прямой путь для нижегородского малого и среднего бизнеса к крупным заказчикам. Здесь предприниматели получают информацию о требованиях компаний, проводят прямые переговоры и презентуют свою продукцию потенциальным партнерам на питч-сессии. В этом году мы организовали девять отраслевых встреч. Итоговым стал День поставщика с ОАО “Российские железные дороги” — одно из крупнейших событий серии. Рассчитываем, что это общение в скором времени приведет к реальным контрактам. Всего с начала года в этих мероприятиях приняли участие более 900 нижегородских предпринимателей», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.