Бизнес Нижегородской области показал свою продукцию на Дне поставщика РЖД

Более 110 предпринимателей из Нижегородской области приняли участие в Дне поставщика ОАО «Российские железные дороги», сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие, организованное центром «Мой бизнес», соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Дни поставщика — это прямой путь для нижегородского малого и среднего бизнеса к крупным заказчикам. Здесь предприниматели получают информацию о требованиях компаний, проводят прямые переговоры и презентуют свою продукцию потенциальным партнерам на питч-сессии. В этом году мы организовали девять отраслевых встреч. Итоговым стал День поставщика с ОАО “Российские железные дороги” — одно из крупнейших событий серии. Рассчитываем, что это общение в скором времени приведет к реальным контрактам. Всего с начала года в этих мероприятиях приняли участие более 900 нижегородских предпринимателей», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Важным итогом встречи стало подписание соглашения о взаимодействии между центром «Мой бизнес» и ОАО «РЖД». Документ предполагает взаимную информационную поддержку и проведение совместных мероприятий.
Также на выставке 17 нижегородских компаний продемонстрировали свою продукцию. Кроме того, предприятия смогли проконсультироваться с экспертами о мерах господдержки, которые помогут им выйти на уровень требований таких крупных корпораций, как РЖД.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.