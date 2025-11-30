Ричмонд
155 тонн мяса птицы отправили на экспорт из Ростовской области

Мясо птицы отправили из Ростовской области в Таджикистан, Бенин, Узбекистан и Анголу.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 21 ноября 2025 года в Ростовской области на экспорт оформили семь партий мяса птицы общим весом 155 тонн, сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукция направлена в Таджикистан (38 тонн), Бенин (27 тонн), Узбекистан (38 тонн) и Анголу (52 тонн), — указано на сайте надзорного ведомства.

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

