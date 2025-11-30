Диетолог Михалева назвала продукты на ужин, хуже всего влияющие на сон

Существует ряд продуктов и напитков, которые способны существенно ухудшить качество сна и спровоцировать бессонницу. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог сети медицинских центров «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
Так, вечером не стоит употреблять напитки и продукты, которые содержат кофеин.
— Кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы головного мозга, создавая ощущение бодрости и увеличивая уровень энергии. Именно поэтому после их употребления многим бывает сложно заснуть, — пояснил эксперт.
Также негативное влияние на сон оказывают съеденные на ужин жирное мясо, фастфуд и жареные блюда, особенно если их съели вместе со сливочными или масляными соусами.
Ближе к ночи такая еда может вызывать тяжесть в животе, тошноту, дискомфорт в правом подреберье, поскольку употребление этой пищи заставляет желудочно-кишечный тракт работать активнее и дольше.
Кроме того, переизбыток белка также оказывает негативное воздействие на сон, поскольку продукты с высоким содержанием белка требуют длительного переваривания и нередко вызывают тяжесть в желудке, передает Lenta.ru.
При этом напитки с кофеином могут причинить вред и с утра. Традиция пить чашку кофе с утра, которую соблюдают очень многие, может принести и немало вреда здоровью. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.