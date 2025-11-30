Медцентр в Сочи получил финансирование на модернизацию оборудования

Медицинский центр «Бюракан» в Сочи получил льготный заем по региональной программе «Бизнес-инвест» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Средства были предоставлены Фондом микрофинансирования Краснодарского края под 6,5% годовых. Финансы будут направлены на обновление диагностического и лечебного оборудования, что позволит расширить объем услуг и повысить качество медицинской помощи для жителей города и близлежащих районов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.