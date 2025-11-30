Медцентр в Сочи получил финансирование на модернизацию оборудования

Средства были предоставлены Фондом микрофинансирования Краснодарского края под 6,5% годовых. Финансы будут направлены на обновление диагностического и лечебного оборудования, что позволит расширить объем услуг и повысить качество медицинской помощи для жителей города и близлежащих районов.