Посвятила жизнь «Уралочке»: биография ушедшей из жизни волейболистки свердловской команды Галины Карполь

Галина Михайловна всю свою жизнь была рядом с Николаем Карполем — она стала для него надежной спутницей и близким другом. Она отличалась душевностью и добротой, была преданным человеком и всегда готова была прийти на помощь, оперативно откликаясь на любые трудности.