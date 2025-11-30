Фонари, которые погасли: кто из актеров великого сериала нулевых ушел из жизни за последние годы

За время своей творческой деятельности Жуковский принял участие лишь в нескольких кинопроектах. В его фильмографии — роль в картине «Море в огне» и «Улица разбитых фонарей»: в четвертом сезоне он исполнил роль Хозяина, давшего задание бандиту Камню организовать убийство. Большую часть карьеры артист посвятил работе на сцене Красноярского драматического театра. Кроме того, он занимался преподавательской деятельностью в академии музыки и театра и был депутатом. Владислав Жуковский ушел из жизни в 2018 году, информация о причине смерти не разглашалась.