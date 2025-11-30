В Грузии рассказали о причине сильного загрязнения воздуха в стране

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Грузии вызван притоком пылевых масс с юга и юго-востока. Об этом сообщила глава отдела мониторинга загрязнения окружающей среды Национального агентства по охране окружающей среды Грузии Марина Арабидзе.
«В последние дни в Грузии сохраняется высокая концентрация твёрдых частиц PM10 и PM2,5 в воздухе. Это связано с распространением пылевых потоков из южных и юго-восточных регионов. Кроме того, отсутствие осадков и слабый ветер в последнее время не способствуют рассеиванию загрязнений», — пояснила она журналистам.
Арабидзе добавила, что перенос пустынной пыли на территорию страны происходит в Грузии регулярно в течение года. Улучшение ситуации, по её словам, напрямую зависит от развития благоприятных метеорологических условий.
Ранее стало известно, что высокий уровень загрязнения воздуха диоксидом азота может повышать риск внезапной остановки сердца.