В Грузии рассказали о причине сильного загрязнения воздуха в стране

Распространение пустынных пылевых масс в Грузии периодически наблюдается в течение года.

Источник: Аргументы и факты

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Грузии вызван притоком пылевых масс с юга и юго-востока. Об этом сообщила глава отдела мониторинга загрязнения окружающей среды Национального агентства по охране окружающей среды Грузии Марина Арабидзе.

«В последние дни в Грузии сохраняется высокая концентрация твёрдых частиц PM10 и PM2,5 в воздухе. Это связано с распространением пылевых потоков из южных и юго-восточных регионов. Кроме того, отсутствие осадков и слабый ветер в последнее время не способствуют рассеиванию загрязнений», — пояснила она журналистам.

Арабидзе добавила, что перенос пустынной пыли на территорию страны происходит в Грузии регулярно в течение года. Улучшение ситуации, по её словам, напрямую зависит от развития благоприятных метеорологических условий.

Ранее стало известно, что высокий уровень загрязнения воздуха диоксидом азота может повышать риск внезапной остановки сердца.