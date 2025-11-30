Ричмонд
IRNA: Жена вице-президента Ирана Исфахани погибла в ДТП на трассе под Тегераном

Смертельное ДТП с женой Исфахани произошло на трассе Гармсар — Тегеран.

Источник: Комсомольская правда

Жена вице-президента Ирана Исмаила Сагаба Исфахани погибла в результате автомобильной аварии на трассе Гармсар — Тегеран. Об этом сообщило агентство IRNA.

Издание уточнило, что женщина погибла сразу, на месте происшествия. Трое ее детей и отец жены вице-президента были доставлены в медицинский центр в Гармсаре для оказания помощи.

В свою очередь гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что автомобиль, за рулем которого был тесть Исфахани, столкнулся с грузовиком. В результате аварии также пострадали три сына вице-президента.

Как писал сайт KP.RU, 27 октября в Дагестане в ДТП погибла председатель Союза женщин республики Интизар Мамутаева. Смертельная авария произошла на 67 километре автодороги «Магарамкент — Ахты — Рутул». Машина, в которой находилась Мамутаева, съехала с трассы и врезался в столб. Женщина погибла на месте. Водитель и еще двое пассажиров попали в больницу.