IRNA: Жена вице-президента Ирана Исфахани погибла в ДТП на трассе под Тегераном

Жена вице-президента Ирана Исмаила Сагаба Исфахани погибла в результате автомобильной аварии на трассе Гармсар — Тегеран. Об этом сообщило агентство IRNA.
Издание уточнило, что женщина погибла сразу, на месте происшествия. Трое ее детей и отец жены вице-президента были доставлены в медицинский центр в Гармсаре для оказания помощи.
В свою очередь гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что автомобиль, за рулем которого был тесть Исфахани, столкнулся с грузовиком. В результате аварии также пострадали три сына вице-президента.
