IRNA: Жена вице-президента Ирана Исфахани погибла в ДТП на трассе под Тегераном

Как писал сайт KP.RU, 27 октября в Дагестане в ДТП погибла председатель Союза женщин республики Интизар Мамутаева. Смертельная авария произошла на 67 километре автодороги «Магарамкент — Ахты — Рутул». Машина, в которой находилась Мамутаева, съехала с трассы и врезался в столб. Женщина погибла на месте. Водитель и еще двое пассажиров попали в больницу.