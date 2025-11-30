Белорусские генетики сказали, что долголетие связано с микробиомом кишечника

Ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Анна Щаюк рассказала телеканалу СТВ, что в организме у белорусских долгожителей часто встречаются бактерии рода Аккермансия.
Институте генетики и цитологии НАН выявил порядка десяти уникальных генов, которые отвечают за долголетие. Это показали исследования ученых, в которых приняли участие белорусы, перешагнувшие 90-летний рубеж. У этих людей с точки зрения генетики оказалось немало общего. Речь про клетки, которые проявляют способности к восстановлению, а также про связь долголетия и микробиома кишечника.
«Более 58% всех микроорганизмов, которые в кишечники есть, это бактерии этого рода, — сказала Анна Щаюк. — Она обеспечивает хороший метаболизм глюкозы и липидов в организме. Кроме того, была выявлена положительная взаимосвязь между положительными биохимическими показателями, такие как снижение уровня холестерина, уровень глюкозы с бактериями, относящимися к лактобактериям».
Кстати, ранее мы рассказывали, что НАН выявила ряд генов, которые ассоциированы с долгожительством белорусов.
