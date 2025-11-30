CNN: Мадуро согласился уйти в отставку через полтора года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности сложить полномочия не ранее чем через 18 месяцев. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщает американский канал CNN.
По информации СМИ, часть американских чиновников рассматривала такой вариант как возможное решение кризиса, однако Белый дом настаивает на немедленной отставке Мадуро.
Также источники CNN сообщили, что Мадуро и его команда установили контакты с Белым домом через несколько каналов и ведут переговоры о возможных вариантах взаимодействия между странами на фоне напряженной обстановки.
В тот же день газета The Wall Street Journal написала, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Мадуро возможными силовыми мерами, если он не покинет пост главы государства.
За день до этого глава Белого дома односторонне объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в непосредственной близости от страны. В послании Трамп выдвинул угрозы наркоторговцам и торговцам людьми.
Информация о том, что Николас Мадуро может добровольно уйти в отставку, если Вашингтон окажет на Венесуэлу достаточное давление, появлялась в инфополе и раньше.