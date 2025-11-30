Ричмонд
Стала известна причина смерти актера Смирнова из «Убойной силы» и «Волчка»

Российский киноактер Вадим Смирнов скончался в возрасте 56 лет. Что с ним произошло, рассказала его агент.

Источник: Аргументы и факты

Известный российский киноактер Вадим Смирнов умер во сне. еще накануне он прекрасно себя чувствовал и общался, рассказала aif.ru его агент Светлана Орлова.

«Вадим умер во сне. Накануне мы общались, он был в хорошей форме, в хорошем настроении, прислал мне фотографии. А 28 утром мне позвонил его брат-близнец Дима и сказал, что Вадика больше нет. я просто в шоке. Спрашиваю, что случилось. Дима сказал, что умер во сне. Точно неизвестно пока, сердечный приступ или что-то другое», — поделилась Орлова.

Она отметила, что Вадим Смирнов никогда не жаловался на здоровье.

«Ребята держали себя в хорошей форме, занимались постоянно в спортзале. Это ужасная неожиданность, большая трагедия», — добавила Орлова.

Отметим, что Вадим Смирнов часто снимался вместе с братом-близнецом Дмитрием. Они создали колоритные образы «братков», охранников и других персонажей в проектах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности-2», «Антикиллер», «Тайский вояж Степаныча», «Испанский вояж Степаныча», «Как я стал русским». В ноябре вышла в прокат последняя лента с Вадима Смирнова — «Волчок».