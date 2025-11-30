Стала известна причина смерти актера Смирнова из «Убойной силы» и «Волчка»

«Вадим умер во сне. Накануне мы общались, он был в хорошей форме, в хорошем настроении, прислал мне фотографии. А 28 утром мне позвонил его брат-близнец Дима и сказал, что Вадика больше нет. я просто в шоке. Спрашиваю, что случилось. Дима сказал, что умер во сне. Точно неизвестно пока, сердечный приступ или что-то другое», — поделилась Орлова.