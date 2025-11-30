Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NDTV: В Индии 11 человек погибли, 60 ранены при лобовом столкновении автобусов

В Индии на месте смертельного ДТП проводится спасательная операция.

Источник: Комсомольская правда

На юге Индии — крупное ДТП. 11 человек погибли, 60 получили ранения в результате лобового удара двух автобусов. Об этом сообщил телеканал NDTV.

«Одиннадцать человек, включая ребенка, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Шиваганга», — сообщил начальник полиции штата.

По данным телеканала, столкновение между автобусами было настолько сильным, что у одного транспортного средства полностью оторвало переднюю часть.

На месте смертельной аварии проводится спасательная операция. Начато расследование.

Как писал сайт KP.RU, 30 ноября в Иране в смертельном ДТП погибла жена вице-президента Исламской республики Исмаила Сагаба Исфахани. Аваия произошла на равтомобильной аварии на трассе Гармсар — Тегеран. Автомобиль, за рулем которого был тесть Исфахани, столкнулся с грузовиком. В результате дорожного происшествия также пострадали три сына вице-президента.