NDTV: В Индии 11 человек погибли, 60 ранены при лобовом столкновении автобусов

На юге Индии — крупное ДТП. 11 человек погибли, 60 получили ранения в результате лобового удара двух автобусов. Об этом сообщил телеканал NDTV.
«Одиннадцать человек, включая ребенка, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в округе Шиваганга», — сообщил начальник полиции штата.
По данным телеканала, столкновение между автобусами было настолько сильным, что у одного транспортного средства полностью оторвало переднюю часть.
На месте смертельной аварии проводится спасательная операция. Начато расследование.
Как писал сайт KP.RU, 30 ноября в Иране в смертельном ДТП погибла жена вице-президента Исламской республики Исмаила Сагаба Исфахани. Аваия произошла на равтомобильной аварии на трассе Гармсар — Тегеран. Автомобиль, за рулем которого был тесть Исфахани, столкнулся с грузовиком. В результате дорожного происшествия также пострадали три сына вице-президента.