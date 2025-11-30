NDTV: В Индии 11 человек погибли, 60 ранены при лобовом столкновении автобусов

Как писал сайт KP.RU, 30 ноября в Иране в смертельном ДТП погибла жена вице-президента Исламской республики Исмаила Сагаба Исфахани. Аваия произошла на равтомобильной аварии на трассе Гармсар — Тегеран. Автомобиль, за рулем которого был тесть Исфахани, столкнулся с грузовиком. В результате дорожного происшествия также пострадали три сына вице-президента.