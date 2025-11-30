Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Шишонин рассказал о неочевидном признаке плохого кровообращения мозга

Затрудненное дыхание при небольшой нагрузке, необычные головокружения и появление «мушек» перед глазами могут указывать на недостаточное кровообращение мозга. Об этом рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

Затрудненное дыхание при небольшой нагрузке, необычные головокружения и появление «мушек» перед глазами могут указывать на недостаточное кровообращение мозга. Об этом рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

Недостаточное кровоснабжение мозга означает, что к нему или его отдельным областям поступает недостаточное количество крови, что чревато необратимыми нарушениями тканей.

По мнению эксперта, основная причина проблемы — состояние сосудов. Первые симптомы — одышка при минимальной физической нагрузке (например, подъем по лестнице), затем возникают головокружения даже при обычных действиях, а также нарушения зрения в виде «выпадения» участков поля зрения, появления точек или нечеткого изображения.

Шишонин подчеркивает, что появление таких признаков требует обследования сердца и сосудов головы и шеи. По его словам, выявленные нарушения нельзя исправить только медикаментами: для улучшения кровообращения необходимо изменить образ жизни, включая правильное питание и регулярную физическую активность, говорится в публикации в Telegram-канале врача.

По словам кардиолога Эхимена Анени, ночной сон при искусственном свете также может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, такой сон способствует развитию сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, инфаркта и инсульта.