Врач Шишонин рассказал о неочевидном признаке плохого кровообращения мозга

Затрудненное дыхание при небольшой нагрузке, необычные головокружения и появление «мушек» перед глазами могут указывать на недостаточное кровообращение мозга. Об этом рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин.
Недостаточное кровоснабжение мозга означает, что к нему или его отдельным областям поступает недостаточное количество крови, что чревато необратимыми нарушениями тканей.
По мнению эксперта, основная причина проблемы — состояние сосудов. Первые симптомы — одышка при минимальной физической нагрузке (например, подъем по лестнице), затем возникают головокружения даже при обычных действиях, а также нарушения зрения в виде «выпадения» участков поля зрения, появления точек или нечеткого изображения.
Шишонин подчеркивает, что появление таких признаков требует обследования сердца и сосудов головы и шеи. По его словам, выявленные нарушения нельзя исправить только медикаментами: для улучшения кровообращения необходимо изменить образ жизни, включая правильное питание и регулярную физическую активность, говорится в публикации в Telegram-канале врача.
По словам кардиолога Эхимена Анени, ночной сон при искусственном свете также может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, такой сон способствует развитию сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, инфаркта и инсульта.