Врач Шишонин рассказал о неочевидном признаке плохого кровообращения мозга

Шишонин подчеркивает, что появление таких признаков требует обследования сердца и сосудов головы и шеи. По его словам, выявленные нарушения нельзя исправить только медикаментами: для улучшения кровообращения необходимо изменить образ жизни, включая правильное питание и регулярную физическую активность, говорится в публикации в Telegram-канале врача.