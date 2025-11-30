Ричмонд
В Ростовской области пенсионеры могут получить электронные удостоверения

Электронное свидетельство пенсионера жители Дона получат на портале Госуслуг.

Источник: Комсомольская правда

Статус пенсионера в Ростовской области можно будет подтвердить электронным свидетельством с уникальным QR-кодом. Об этом рассказали в региональном отделении СФР.

Электронное свидетельство упростит процедуру получения льгот и услуг.

— Это альтернатива пластиковому документу. За его оформлением не нужно никуда обращаться. Сведения пенсионерам поступят в личный кабинет на портале Госуслуг, — пояснила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Те, кто только получает статус пенсионера, должны получить QR-код в личном кабинете на Госуслугах в течение десяти рабочих дней после назначения пенсии.

Ранее выданные пластиковые удостоверения действительны и не требуют замены. Получить такие карточки можно, как и раньше, в клиентской службе СФР.