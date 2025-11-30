Норрис, Ферстаппен и Пиастри разыграют титул в последней гонке «Формулы-1»

Имя чемпиона «Формулы-1» 2025 станет известно в финальном заезде сезона, на Гран-при, который пройдет в Абу-Даби.
Борьбу за звание ведут пилоты команды «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а также пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Перед финальной гонкой в Абу-Даби все три кандидата на чемпионство все еще могут одержать победу. Лидирует в общем зачете Ландо Норрис с 408 очками, вторую строчку занимает Макс Ферстаппен, набравший 396 очков, а Оскар Пиастри имеет в своем активе 392 очка.
Исход сезона решится через неделю на трассе Яс-Марина.
Ранее сообщалось, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1».