Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норрис, Ферстаппен и Пиастри разыграют титул в последней гонке «Формулы-1»

Исход сезона решится через неделю на трассе Яс-Марина.

Источник: Аргументы и факты

Имя чемпиона «Формулы-1» 2025 станет известно в финальном заезде сезона, на Гран-при, который пройдет в Абу-Даби.

Борьбу за звание ведут пилоты команды «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а также пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Перед финальной гонкой в Абу-Даби все три кандидата на чемпионство все еще могут одержать победу. Лидирует в общем зачете Ландо Норрис с 408 очками, вторую строчку занимает Макс Ферстаппен, набравший 396 очков, а Оскар Пиастри имеет в своем активе 392 очка.

Исход сезона решится через неделю на трассе Яс-Марина.

Ранее сообщалось, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1».