Норрис, Ферстаппен и Пиастри разыграют титул в последней гонке «Формулы-1»

Перед финальной гонкой в Абу-Даби все три кандидата на чемпионство все еще могут одержать победу. Лидирует в общем зачете Ландо Норрис с 408 очками, вторую строчку занимает Макс Ферстаппен, набравший 396 очков, а Оскар Пиастри имеет в своем активе 392 очка.