WSJ: Делегации США и Украины обсуждают сроки выборов и территориальные вопросы

Причем Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию буквально за день до переговоров. Днем ранее стало известно, что Зеленский передал конфиденциальные указания делегации для переговоров как с Соединенными Штатами, так и с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Об этом украинский лидер сообщил сам в новом распоряжении, размещенном на его официальном сайте.