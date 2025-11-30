WSJ: Делегации США и Украины обсуждают сроки выборов и территориальные вопросы

На американо-украинских переговорах во Флориде обсуждаются график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие нерешенные вопросы. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Встреча проходит на частном гольф-курорте Shell Bay, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф возглавил американскую делегацию. Вместе с ним в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер, говорится в материале.
Встреча началась вечером того же дня. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, находится на постоянной связи с президентом страны Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитается перед ним.
Причем Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию буквально за день до переговоров. Днем ранее стало известно, что Зеленский передал конфиденциальные указания делегации для переговоров как с Соединенными Штатами, так и с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Об этом украинский лидер сообщил сам в новом распоряжении, размещенном на его официальном сайте.