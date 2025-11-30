Картину Рубенса, считавшуюся пропавшей 400 лет, продали на аукционе почти за 3 млн евро

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте» была продана на торгах аукционного дома Osenat в Версале за 2,9 млн евро, включая комиссию. Об этом говорится в материале издания Le Parisien.
Как отмечается в публикации, картина «Христос на кресте» имеет необычную историю. Этот шедевр размером 105,5×72,5 см, датируемый 1613 годом, был обнаружен совершенно случайно во время инвентаризации в парижском особняке при передаче наследства.
Картина была найдена в спальне и сразу же заинтересовала аукциониста, ответственного за инвентаризацию. После года экспертиз и проверок, в ходе которых картина экспедировалась в Германию и Бельгию, подлинность полотна была подтверждена. Специалисты подтвердили, что написал ее Рубенс, а не один из его помощников.
Картина считалась пропавшей почти четыре столетия. Точно неизвестно, как она попала во Францию. Известно лишь, что впервые ее приобрел художник XIX века Вильям-Адольф Бугро. Картина хранилась в частном особняке в 6-м округе Парижа, где была вновь обнаружена, когда наследники готовились продать имение. -0-