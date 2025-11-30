Стала известна дата похорон актера Смирнова из «Волчка» и «Убойной силы»

Похороны киноактера Вадима Смирнова, умершего 28 ноября, пройдут 4 или 5 декабря, рассказала aif.ru его агент Светлана Орлова.
«Он умер скоропостижно, поэтому сначала будет вскрытие, а уже потом похороны. Хоронить будут 4 или 5 декабря, позже будет известна точная дата», — сообщила Орлова.
Агент актера подчеркнула, что смерть Вадима Смирнова была скоропостижной. Накануне они общались, актер был в прекрасной форме и не говорил, что его что-то беспокоит.
Вадим Смирнов часто снимался с братом-близнецом Дмитрием. Из-за уникальной внешности актеров приглашали на роли отрицательных, характерных персонажей: бандитов, охранников, телохранителей.
Последним фильмом, в котором сыграл Вадим Смирнов, стал «Волчок». Смирнов также снимался в таких проектах как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности-2», «Антикиллер», «Механическая сюита». «Лесник» и других.