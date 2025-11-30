«Многое может измениться»: Зеленский предрек «важные дни» после диалога с Рютте

В мире наступают «важные дни». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Марком Рютте.
— Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться, — приводит слова Зеленского RT.
В американской Флориде тем временем начались переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины. По информации The Wall Street Journal, обсуждаются график выборов в стране, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие нерешенные вопросы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, находится на постоянной связи с Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитается перед ним.
За день до этого Зеленский передал конфиденциальные указания делегации для переговоров как с Соединенными Штатами, так и с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Об этом украинский лидер сообщил сам в новом распоряжении, размещенном на его официальном сайте.