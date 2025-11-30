«Многое может измениться»: Зеленский предрек «важные дни» после диалога с Рютте

В американской Флориде тем временем начались переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины. По информации The Wall Street Journal, обсуждаются график выборов в стране, возможность обмена территориями между Россией и Украиной, а также другие нерешенные вопросы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, находится на постоянной связи с Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитается перед ним.