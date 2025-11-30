Ричмонд
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал поздравление с Днем матери

Юрий Слюсарь пожелал жительницам Дона счастья и крепкого здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил жительниц региона с Днем матери.

— Для каждого мама — начало начал, самый надежный тыл и источник поддержки. С огромным уважением думаю обо всех женщинах нашей области, которые воспитывают детей, дарят им ласку и душу, закладывают прочный фундамент их будущего, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Глава региона пожелал матерям крепкого здоровья, уюта и взаимопонимания в семье, а также радости в глазах детей и внуков.

— Благодарен своей маме, Валентине Александровне, которая посвятила семье всю свою жизнь. Именно она любовью и заботой о близких учила главному: ответственности, вере в свои силы, бережному отношению к родным, — отметил Юрий Слюсарь.

Добавим, накануне глава Ростовской области вручил 50 многодетным мамам почетные дипломы «За заслуги в воспитании детей».

