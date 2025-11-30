Ричмонд
Пенсионерка из Тулы потребовала вернуть проданную квартиру по «схеме Долиной»

Пенсионерка из Тулы попыталась вернуть проданную квартиру по «схеме Долиной». Об этом рассказала семья, купившая недвижимость.

Мария с мужем тщательно изучили риски и выбрали квартиру через агентство «Полезные люди». Продавец объяснила продажу переездом к дочери и обещала вывезти мебель.

— Милая женщина Людмила, 68 лет, презентовала нам квартиру вместе с риелтором. Мы в какой-то момент начали сомневаться: одна стена квартиры уходила в арку — вдруг холодно, вдруг сырость? Но хозяйка нас уверяла, что все в порядке, соседи хорошие и район спокойный, для семейной жизни — самое то, — поделилась Мария.

Документы проверили риелтор и юристы, был внесен задаток. Основная сделка прошла через сервис безопасных расчетов. Но после оформления начались проблемы.

Риелтор перестала отвечать и блокировала телефон покупательницы. Хозяйка попросила время на переезд, спустя несколько дней покупателям выдали ключи, но сразу пришло судебное уведомление: продавец обратилась в полицию, заявив, что подписывала документы «под давлением третьих лиц». Теперь пенсионерка требует вернуть квартиру, ссылаясь на дело певицы Ларисы Долиной.

— Долиной вернули — и мне вернете. А то, что у вас ипотека, — ничего, справитесь, — процитировала Людмилу пострадавшая.

Теперь семья рискует остаться без жилья и с ипотекой на 12 лет, а квартира может вернуться прежней владелице по решению суда, пишет 71.ru.

Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и подтвердил право собственности Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме.

Звезда сначала продала свою квартиру в центре Москвы, а затем попыталась аннулировать сделку, обвиняя в этом телефонных мошенников. Суд поддержал артистку, а покупатель остался без жилья. После этого покупка квартир на вторичном рынке стала более рискованной: увеличилось количество недобросовестных продавцов, «вдохновленных» примером артистки. Схема получила название «эффект Долиной». Что представляет собой этот феномен и как он повлиял на рынок недвижимости, выясняла «Вечерняя Москва».