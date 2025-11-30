Ричмонд
Дуров объявил о запуске новой децентрализованной сети Cocoon

Запросы от пользователей на ИИ теперь обрабатываются сетью со 100% конфиденциальностью, заявил бизнесмен.

Источник: Аргументы и факты

Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил о запуске децентрализованной сети конфиденциальных вычислений Cocoon (Confidential Compute Open Network) на блокчейне TON.

«Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена в работу», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, первые запросы от пользователей на искусственный интеллект (ИИ) теперь обрабатываются Cocoon со 100% конфиденциальностью. По его словам, мощности, за счет которых работает сеть, будут масштабированы в течение ближайших недель. Он также отметил, что пользователи Telegram получат больше функций на базе ИИ при стопроцентной конфиденциальности.

«Cocoon вернет контроль и конфиденциальность туда, где им самое место — к пользователям», — подчеркнул Дуров.

Он также сообщил, что соответствующий веб-сайт сети готов к работе, в том числе вместе с документацией и исходным кодом.

Напомним, в конце октября на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае Дуров анонсировал запуск сети Cocoon, которая объединит блокчейн, ИИ и соцсети. Он сообщил, что поддерживать работу сети будут GPU-майнеры за вознаграждение в Toncoin (TON).

Дуров подчеркнул, что создание такой сети связано с необходимостью предоставить людям доступ к ИИ, который не принадлежит корпорациям или правительствам. В Cocoon пользователи смогут взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, при этом не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам.

