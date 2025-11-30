Дуров объявил о запуске новой децентрализованной сети Cocoon

По словам Дурова, первые запросы от пользователей на искусственный интеллект (ИИ) теперь обрабатываются Cocoon со 100% конфиденциальностью. По его словам, мощности, за счет которых работает сеть, будут масштабированы в течение ближайших недель. Он также отметил, что пользователи Telegram получат больше функций на базе ИИ при стопроцентной конфиденциальности.