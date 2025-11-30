«Зенит» победил «Рубин» и сохранил место в тройке лидеров РПЛ

Единственный мяч на 69-й минуте забил Нино.
В заключительном перед зимней паузой туре «Зенит» 6 декабря сыграет дома с тольяттинским «Акроном», «Рубин» в тот же день на выезде встретится с «Ростовом».
Ранее Life.ru рассказывал, что грозненский «Ахмат» одержал в РПЛ первую победу с сентября, обыграв московское «Динамо». Успех клубу из Дагестана принесли голы Георгия Мелкадзе и Усмана Ндонга с пенальти.
