Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» победил «Рубин» и сохранил место в тройке лидеров РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0.

Источник: Life.ru

Единственный мяч на 69-й минуте забил Нино.

«Зенит» набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице третье место, уступая ЦСКА (36) по дополнительным показателям. «Рубин» с 23 очками идёт седьмым. Лидирует «Краснодар», у которого в активе 37 баллов.

В заключительном перед зимней паузой туре «Зенит» 6 декабря сыграет дома с тольяттинским «Акроном», «Рубин» в тот же день на выезде встретится с «Ростовом».

Ранее Life.ru рассказывал, что грозненский «Ахмат» одержал в РПЛ первую победу с сентября, обыграв московское «Динамо». Успех клубу из Дагестана принесли голы Георгия Мелкадзе и Усмана Ндонга с пенальти.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше