Женщины вдвое чаще мужчин страдают от сезонной усталости

Согласно исследованию, 60% респондентов связывают потребность в отдыхе с накопленной усталостью, а 54% — с рабочим стрессом. При этом женщины значительно чаще жалуются на дефицит эмоций и стремление к уединению, хотя уровень рабочего стресса у обоих полов одинаков.
Большинство опрошенных предпочитают отдыхать дома или выбирают короткие прогулки на природе, при этом лишь 22% готовы к полноценному отпуску от 5 до 7 дней. Бюджет на отдых у большинства не превышает 5000 рублей, что отражает скромные финансовые возможности россиян.
