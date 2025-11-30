Женщины вдвое чаще мужчин страдают от сезонной усталости

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru прокомментировала опрос, касающийся частоты половых контактов и причин охлаждения страсти, отметив, что его результаты чётко отражают психологические различия между мужчинами и женщинами. Специалистка объяснила, что мужская природа тяготеет к первооткрывательству и новым достижениям, вследствие чего монотонность и стандартный набор позиций в интимной жизни их подавляют.