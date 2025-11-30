Ричмонд
Женщины вдвое чаще мужчин страдают от сезонной усталости

Подавляющее большинство россиян испытывают потребность в эмоциональной перезагрузке, причём женщины сталкиваются с сезонной усталостью вдвое чаще мужчин. Такие данные приводят аналитики на основе опроса граждан от 18 до 55 лет, пишет Baza.

Источник: Life.ru

Согласно исследованию, 60% респондентов связывают потребность в отдыхе с накопленной усталостью, а 54% — с рабочим стрессом. При этом женщины значительно чаще жалуются на дефицит эмоций и стремление к уединению, хотя уровень рабочего стресса у обоих полов одинаков.

Большинство опрошенных предпочитают отдыхать дома или выбирают короткие прогулки на природе, при этом лишь 22% готовы к полноценному отпуску от 5 до 7 дней. Бюджет на отдых у большинства не превышает 5000 рублей, что отражает скромные финансовые возможности россиян.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru прокомментировала опрос, касающийся частоты половых контактов и причин охлаждения страсти, отметив, что его результаты чётко отражают психологические различия между мужчинами и женщинами. Специалистка объяснила, что мужская природа тяготеет к первооткрывательству и новым достижениям, вследствие чего монотонность и стандартный набор позиций в интимной жизни их подавляют.

