«Кошмар с цепной реакцией»: Снегопад и гололед привели к массовой аварии в США

Как писал сайт KP.RU, 25 ноября в массовом ДТП с тремя легковыми автомобилями на трассе Екатеринбург — Курган погибли два человека. Кроме того, в смертельной аварии пострадали три пассажира. Известно, что два из них — несовершеннолетние.