«Кошмар с цепной реакцией»: Снегопад и гололед привели к массовой аварии в США

Массовое ДТП парализовало трассу на границе Иллинойса и Индианы из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В США массовая авария с участием около 45 автомобилей парализовала движение по межштатной автомагистрали I-70 в западном направлении в районе Терре-Хоут, к востоку от границы Иллинойса и Индианы прошлой ночью. Об этом сообщил американский Telegram-канал Police frequency («Полицейская частота»).

«Легковые автомобили, внедорожники и полуприцепы разбросаны по автотрассе в полном хаосе, застряв в снежном плену, на ледяном ветру и скользком льду», — говорится в публикации.

Как отметило издание, то, что начиналось как обычная поездка, за считанные секунды превратилось в кошмар с цепной реакцией.

Канал подчеркнул, что спасатели часами боролись с суровыми условиями, преодолевая почти нулевую видимость, чтобы добраться до застрявших водителей и разобрать покореженные машины. По счастливой случайности, опасных для жизни травм не произошло, однако десятки людей остались потрясенными, замерзшими и вынужденными ждать вызволения.

Эта буря в очередной раз доказала, насколько быстро зима становится смертельно опасной, резюмирует Telegram-канал.

Как писал сайт KP.RU, 25 ноября в массовом ДТП с тремя легковыми автомобилями на трассе Екатеринбург — Курган погибли два человека. Кроме того, в смертельной аварии пострадали три пассажира. Известно, что два из них — несовершеннолетние.