«Молимся об этом»: Дочь Алдонина впервые высказалась о тяжелобольном отце

Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что семья ждёт лишь одного комментария — от самого Алдонина о его выздоровлении. Дочка футболиста также осудила распространителей ложной информации о здоровье отца, назвав такие действия недопустимыми.
Евгений Алдонин — известный российский футболист и тренер, выступавший за ЦСКА и сборную России. Новости о его тяжёлой болезни появились в СМИ в конце ноября, после чего близкие футболиста избегали публичных комментариев.
