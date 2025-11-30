Ричмонд
«Молимся об этом»: Дочь Алдонина впервые высказалась о тяжелобольном отце

Дочь футболиста Евгения Алдонина впервые публично прокомментировала состояние здоровья отца. Вера подтвердила в соцсетях, что семья надеется на его полное выздоровление и избегает публичных обсуждений ситуации.

Источник: Life.ru

Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что семья ждёт лишь одного комментария — от самого Алдонина о его выздоровлении. Дочка футболиста также осудила распространителей ложной информации о здоровье отца, назвав такие действия недопустимыми.

Евгений Алдонин — известный российский футболист и тренер, выступавший за ЦСКА и сборную России. Новости о его тяжёлой болезни появились в СМИ в конце ноября, после чего близкие футболиста избегали публичных комментариев.

