Аномальная погода ударила по животным — медведи не спят, а насекомые звереют

Затяжная тёплая осень нарушает биологические ритмы многих видов животных, создавая серьёзные угрозы для их выживания, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, у млекопитающих сбиваются процессы накопления жировых запасов и подготовки зимних убежищ, а птицы сталкиваются со смещением сроков миграции. Особую тревогу вызывает состояние медведей, которые не успевают набрать необходимую жировую прослойку для зимней спячки, что ведёт к повышению рисков нападения на людей в поисках пропитания.