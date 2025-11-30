Аномальная погода ударила по животным — медведи не спят, а насекомые звереют

Сильнее всего от климатических аномалий страдают животные, впадающие в спячку. По словам биолога, ежи и суслики часто засыпают в неподготовленных местах, рискуя погибнуть от внезапных заморозков. Грызуны прекращают активную заготовку кормов, полагаясь на продолжительное тепло, что резко снижает их шансы пережить зиму. При этом тёплая осень создаёт дополнительные угрозы за счёт активного размножения кровососущих насекомых.
Положительные стороны аномально тёплой осени проявляются лишь для отдельных обитателей леса. Лоси, косули и зайцы дольше сохраняют доступ к свежей зелёной пище, что улучшает их физическое состояние перед зимовкой. Хищники, включая волков и лисиц, также получают больше возможностей для охоты. Однако краткосрочные преимущества не компенсируют долгосрочных последствий.
«Животные, которые долго не впадали в спячку, весной окажутся слабее и уязвимее. Их иммунная система, испытавшая повышенную нагрузку, меньше сопротивляется болезням, что приводит к повышению заболеваемости и смертности среди молодняка», — отметил собеседник интернет-издания Regions.ru.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов России температура всё ещё превышает климатическую норму, а зимний режим погоды пока не установился.
