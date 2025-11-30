Ричмонд
Дуров запустил новую децентрализованную сеть

Дуров объявил о запуске новой децентрализованной сети Cocoon.

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon.

«Cocoon заработала», — написал он в своем канале.

Децентрализованная инфраструктурная инициатива объединяет блокчейн, искусственный интеллект и социальные сети. Она разработана таким образом, чтобы пользователи могли взаимодействовать с такими нейросетевыми функциями, как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам.

По словам Дурова, сеть уже обрабатывает первые запросы для искусственного интеллекта от пользователей, а ее мощности будут масштабированы в ближайшие недели. Он утверждает, что пользователи Telegram получат больше функций на базе ИИ при «стопроцентной конфиденциальности».

