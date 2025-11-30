Ричмонд
ERR: эстонские власти собираются запретить дубляж фильмов на русский язык

В Таллине хотят увеличить штрафы за несоответствие языковым требованиям.

Источник: Аргументы и факты

В парламенте Эстонии обсуждается законопроект, предлагающий запретить дубляж фильмов на русский язык. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

В рамках поправок к закону было предложено увеличить штрафы за несоответствие языковым требованиям до 1280 евро для физических лиц и почти до 10 тысяч евро — для компаний.

Поправки затронут и кинотеатры, так как они предусматривают запрет дубляжа фильмов на русский язык. Из-под запрета дубляжа выйдут только детские и семейные фильмы.

Депутат от оппозиционной Центристской партии Вадим Белобровцев раскритиковал инициативу, назвав её следствием провала государственной политики в сфере обучения русскоязычных жителей эстонскому языку.

«Вместо того чтобы взять ответственность на себя, власти перекладывают её на обычных людей и предприятия», — сказал он.

Законопроект должен быть рассмотрен во втором и третьем чтениях.

Ранее стало известно, что в школах Северной Кореи начали преподавать русский язык как обязательный предмет.