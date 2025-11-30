Ричмонд
Дуров запустил проект Cocoon для децентрализованных ИИ-вычислений

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске децентрализованной сети конфиденциальных вычислений Cocoon (Confidential Compute Open Network), работающей на блокчейне TON. В своём канале он отметил, что первые пользовательские запросы к искусственному интеллекту уже обрабатываются новой платформой с гарантированной 100% конфиденциальностью, а владельцы графических процессоров начали получать доход в криптовалюте TON.

Дуров подчеркнул, что традиционные поставщики вычислительных услуг, такие как Amazon и Microsoft, функционируют как дорогостоящие посредники, что приводит к удорожанию услуг и снижению уровня конфиденциальности. По его словам, проект Cocoon решает как экономические проблемы, так и вопросы защиты данных, характерные для централизованных платформ.

Было отмечено, что веб-сайт сети уже функционирует и содержит полную документацию с открытым исходным кодом. В течение следующих недель планируется наращивание мощностей графических процессоров и расширение спроса со стороны разработчиков. Пользователи Telegram смогут получить доступ к новым функциям на основе искусственного интеллекта с полным сохранением конфиденциальности.

«В качестве логотипа сети Кокон мы выбрали ИИчко», — с иронией добавил Дуров.

Напомним, что анонс проекта Cocoon состоялся в конце октября. Система позволяет владельцам GPU предоставлять вычислительные мощности для майнинга Toncoin, разработчикам — подключать приложения к доступным ресурсам, а пользователям — сохранять конфиденциальность при работе с ИИ-сервисами.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

