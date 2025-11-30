Актер Смирнов умер через несколько часов после премьеры его фильма «Волчок»

«В фильме “Волчок” снимались и Вадим, и его брат-близнец Дмитрий. Они приехать на премьеру 27 ноября не смогли, поэтому мы как раз вечером переписывались, я прислала видео с премьеры, где мы со съемочной группой в кинотеатре “Октябрь”. Вадик мне написал: “О, Светлана, поздравляю вас”», — рассказала Орлова.