Актер Смирнов умер через несколько часов после премьеры его фильма «Волчок»

С кадров с Вадимом Смирновым начинается фильм «Волчок», премьера которого состоялась 27 ноября. Актер умер через несколько часов после того, как первые зрители увидели новинку, рассказала aif.ru его агент Светлана Орлова.
«В фильме “Волчок” снимались и Вадим, и его брат-близнец Дмитрий. Они приехать на премьеру 27 ноября не смогли, поэтому мы как раз вечером переписывались, я прислала видео с премьеры, где мы со съемочной группой в кинотеатре “Октябрь”. Вадик мне написал: “О, Светлана, поздравляю вас”», — рассказала Орлова.
Она отметила, что Вадим Смирнов был в прекрасной форме, они хорошо пообщались.
«А 28 утром мне звонит Дима. Я была уверена, что он хочет спросить, как прошла премьера. А он сообщил, что Вадима больше нет», — поделилась агент актеров.
Фильм «Волчок» стал одной из последних картин, в которой снялся Вадим Смирнов.
Российский киноактер создал яркие и запоминающиеся образы отрицательных персонажей — бандитов, телохранителей и других героев в проектах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агент национальной безопасности-2», «Антикиллер», «Тайский вояж Степаныча», «Испанский вояж Степаныча», «Как я стал русским», «Механическая сюита». «Лесник» и других.