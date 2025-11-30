Чемпионку Европы по дзюдо Фонтен дисквалифицировали за укус соперницы

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо из Франции Леа Фонтен была дисквалифицирована на международном турнире Мировой серии «Большой шлем» в Абу-Даби за то, что укусила свою соперницу, итальянку Эрики Симонетти, в весовой категории свыше 78 килограммов. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел во время попытки броска: Фонтен оказалась на животе, а Симонетти попыталась перевести поединок в партер. Вскоре после этого Симонетти поднялась, заявив о травме левой руки.
После проведения медицинского тайм-аута судья заявил, что Фонтен укусила соперницу. Спортсменка была дисквалифицирована. По итогам соревнований Симонетти выиграла бронзовую медаль, говорится в материале.
В послужном списке Фонтен — два серебра чемпионатов мира в смешанных командах и три победы на турнирах Большого шлема.
В конце сентября 15-летнюю спортсменку из Нижегородской области дисквалифицировали на полгода за то, что она бросила ракетку в голову другой теннисистке. Произошедшее взяла на контроль спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России.