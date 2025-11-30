Чемпионку Европы по дзюдо Фонтен дисквалифицировали за укус соперницы

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо из Франции Леа Фонтен была дисквалифицирована на международном турнире Мировой серии «Большой шлем» в Абу-Даби за то, что укусила свою соперницу, итальянку Эрики Симонетти, в весовой категории свыше 78 килограммов. Об этом пишет РИА Новости.