Российские шорт-трекисты завоевали две квоты на участие в ОИ 2026 года

Российские спортсмены в шорт-треке получили право на две лицензии для участия в зимней Олимпиаде 2026 года по результатам отборочных соревнований Мирового тура, завершившихся сегодня.
Российские конькобежцы завоевали квоты на дистанциях 1000 и 1500 метров среди мужчин, а также на дистанциях 500 и 1000 метров среди женщин. Эти квоты не персонализированы. На Играх смогут выступить по одному представителю каждого пола от России.
Ожидается, что подтверждение квот произойдет в период с 12 по 14 декабря. Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) должен будет дать согласие на участие выбранных атлетов.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д Ампеццо.
