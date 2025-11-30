Ричмонд
Российские шорт-трекисты завоевали две квоты на участие в ОИ 2026 года

На Играх в Италии у россиян смогут выступить один мужчина и одна женщина.

Источник: Аргументы и факты

Российские спортсмены в шорт-треке получили право на две лицензии для участия в зимней Олимпиаде 2026 года по результатам отборочных соревнований Мирового тура, завершившихся сегодня.

Российские конькобежцы завоевали квоты на дистанциях 1000 и 1500 метров среди мужчин, а также на дистанциях 500 и 1000 метров среди женщин. Эти квоты не персонализированы. На Играх смогут выступить по одному представителю каждого пола от России.

Ожидается, что подтверждение квот произойдет в период с 12 по 14 декабря. Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) должен будет дать согласие на участие выбранных атлетов.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д Ампеццо.

