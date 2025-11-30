NBC News: ВСУ не уйдут из Донбасса даже по приказу из Киева

Один из военнослужащих назвал американский мирный план «похожим на план капитуляции» и выразил категорическое возражение против передачи России территорий, которые пока остаются под контролем ВСУ. По его словам, право решать судьбу этих земель принадлежит не только политическому руководству, но и тем, кто «находится в окопах».