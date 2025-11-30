Украинские военнослужащие, находящиеся в районе Красноармейска, заявили, что не покинут Донбасс даже в случае получения официального приказа об отступлении от руководства. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на интервью с украинскими военными.
Один из военнослужащих назвал американский мирный план «похожим на план капитуляции» и выразил категорическое возражение против передачи России территорий, которые пока остаются под контролем ВСУ. По его словам, право решать судьбу этих земель принадлежит не только политическому руководству, но и тем, кто «находится в окопах».
Второй солдат признал растущие проблемы в рядах ВСУ. По его словам, участились случаи дезертирства на фоне острой нехватки личного состава. Он также отметил, что ВС РФ продвигаются вперёд, и заявил об очевидном превосходстве России в численности и боеприпасах.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопрос признания суверенитета РФ над Крымом и Донбассом со стороны США должен быть одним из ключевых во время переговоров.