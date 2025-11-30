Рубио назвал идущие в США переговоры с представителями Украины продуктивными

Причем Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию за день до переговоров. Днем ранее стало известно, что украинский лидер передал конфиденциальные указания делегации для переговоров как с Соединенными Штатами Америки, так и с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Об этом он сообщил в новом распоряжении, размещенном на его официальном сайте.