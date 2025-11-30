Ричмонд
Рубио назвал идущие в США переговоры с представителями Украины продуктивными

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в воскресенье, 30 ноября, назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины.

— Сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия переговоров, — сказал он журналистам, передает РИА Новости.

На американо-украинских переговорах во Флориде обсуждаются график выборов на Украине, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа. Встреча проходит на частном гольф-курорте Shell Bay, спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф возглавил американскую делегацию.

Встреча началась вечером того же дня. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, находится на постоянной связи с президентом страны Владимиром Зеленским, а по итогам переговоров сразу отчитается перед ним.

Причем Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию за день до переговоров. Днем ранее стало известно, что украинский лидер передал конфиденциальные указания делегации для переговоров как с Соединенными Штатами Америки, так и с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Об этом он сообщил в новом распоряжении, размещенном на его официальном сайте.

