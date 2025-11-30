Неизвестный расстрелял троих в грузинском Кутаиси, один человек погиб

В грузинском городе Кутаиси произошло ЧП. Неизвестный расстрелял трех человек, один из пострадавших скончался. Сейчас полиция ведет поиски преступника. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление правоохранителей.
«Сотрудники полиции Имерети начали расследование по факту убийства и ранения двух и более лиц на улице Гамсахурдия в Кутаиси», — сообщает ведомство.
Уже установлено, что мужчина, личность которого пока неизвестна, открыл стрельбу рядом с одним из домов на улице Гамсахурди. В итоге были ранены три человека, а злоумышленник скрылся с места преступления. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, но одни из них скончался, несмотря на усилия врачей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Попытка умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах», преступника ищут.
Ранее KP.RU сообщил, что в Дагестане неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников полиции на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Джемикентский». Правоохранители открыли огонь и ликвидировали нападавшего.