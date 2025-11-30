Неизвестный расстрелял троих в грузинском Кутаиси, один человек погиб

Уже установлено, что мужчина, личность которого пока неизвестна, открыл стрельбу рядом с одним из домов на улице Гамсахурди. В итоге были ранены три человека, а злоумышленник скрылся с места преступления. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, но одни из них скончался, несмотря на усилия врачей.