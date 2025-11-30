Новый поворот в деле Долиной: в Госдуме попросили Верховный суд пересмотреть решение

В Верховный суд поступило обращение от главы думского комитета по собственности Сергея Гаврилова с призывом изменить подход к нашумевшему делу, связанному с квартирой Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА Новости.
Решение по спорной квартире осталось в пользу Ларисы Долиной: второй кассационный суд в четверг отклонил претензии покупательницы Полины Лурье. Ее адвокат, Светлана Свириденко, заявила, что их следующей инстанцией для обжалования сделки станет Верховный суд.
Гаврилов считает, что судебное решение превратило частный спор в показатель системных проблем с рисками на рынке вторичного жилья.
Гаврилов указал на опасную тенденцию: никакая предварительная проверка сегодняшней практики не спасает покупателя от утраты имущества. Поэтому все риски мошенничества фактически переносятся с продавца на покупателя.
Как сообщил глава думского комитета, в основе Гражданского кодекса РФ лежит иная конструкция. Гаврилов пояснил, что общая модель последствий недействительности сделки основана на двусторонней реституции. Это означает, что стороны обязаны вернуть друг другу все полученное, либо компенсировать стоимость, если возврат невозможен.
По его мнению, такое решение может изменить подход к подобным жилищным спорам, показав, что добросовестный покупатель не должен нести все риски из-за того, что его обманули.
Существующий порядок может быть нарушен только в очень ограниченных случаях, подчеркнул депутат. Обычная покупка квартиры на законные средства явно не относится к подобными исключениям. На этом фоне вердикт по делу Долиной воспринимается как резкий «разворот», поскольку покупательница осталась и без жилья, и без денег.
По его словам, покупателям в подобной ситуации советуют создать свои способы подстраховки от полной потери денег. Однако это лишь частично решит проблему. Итоговое решение всегда зависит от судебной оценки конкретных обстоятельств и правовой позиции высшей инстанции.
Ранее в интернете закрепили название «Эффект Долиной», которое связано с нашумевшей историей певицы.
Как подчеркнула зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, после дела Долиной в стране увеличилось число возвратов квартир продавцам.