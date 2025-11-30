Ричмонд
Долгожданное событие этого года! 6-й ежегодный конкурс «Must Art» — открой в себе творца

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать креативный дизайн наручных часов в национальной белорусской тематике, рассказать о своей идее и оформить заявку.

Любой желающий может попробовать свои силы в часовом дизайне и разработать особую коллекцию, которую «Луч» воплотит в жизнь.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать креативный дизайн наручных часов в национальной белорусской тематике, рассказать о своей идее и оформить заявку. Подробнее про технические характеристики вы можете узнать по ссылке.

Победитель конкурса получит памятный подарок от бренда и часы с собственным дизайном, которые появятся в продаже для сотен покупателей.

Прием заявок будет проходить с 1.12.2025 г. по 31.01.2026 г. Их необходимо выслать на почту mustart.konkurs@luch.by.

«Луч» объявит победителя на официальном сайте бренда и на страницах в своих социальных сетях.

Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Must Art — 2025». Возможно, именно вы одержите победу.

Желаем удачи и пусть муза будет на вашей стороне!

