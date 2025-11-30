В парламенте Эстонии рассматривают возможность запрета дубляжа фильмов на русский язык. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
Согласно информации вещателя, нарушителей языкового законодательства ждут серьезные штрафы. Частным лицам придется заплатить до 1280 евро, а предприятиям — почти 10 000 евро.
«Поправок было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины», — передает ERR.
По данным издания, депутат от оппозиционной Центристской партии Вадим Белобровцев заявил, что программа Таллина по обучению русскоязычного населения эстонскому языку провалилась.
Как ранее акцентировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главным «достижением» стран Прибалтики остаются русофобские настроения.