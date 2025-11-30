«Все плохое закончится»: Навка рассказала, где встретит Новый год

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка рассказала, что встретит Новый год дома с семьей. В воскресенье, 30 ноября, она представила фрагмент нового новогоднего ледового шоу «Золушка» на открытии ГУМ-катка.
Главный каток Москвы открылся в юбилейный 20-й раз. Он начнет работать для всех посетителей с 1 декабря и завершит сезон 1 марта.
— Новогодняя ночь пройдет в кругу семьи. Мой самый любимый Новый год — дома, на диване, с оливье, телевизором, президентом и «Наполеоном», — цитирует спортсменку РИА Новости.
Она пожелала россиянам в преддверии Нового года не переставать верить в чудеса и в себя.
— Желаю всем большой любви, и не только любви к ближнему, но и любви к тому делу, которым ты занимаешься. Надеемся, что 2026-й год принесет нам новые свершения и мечты, что все плохое закончится и начнется новая прекрасная пора, — сказала Навка.
Семилетняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева по имени Мила примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки. Об этом 27 ноября рассказала организатор мероприятия.